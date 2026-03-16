У керівниці апарату Білого дому діагностовано онкологію

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сьюзі Вайлз повідомила, що вирішила негайно розпочати лікуванн
Одна з найважливіших людей в адміністрації Трампа хворіє на рак молочної залози

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз повідомила, що в неї діагностували рак молочної залози на ранній стадії. Вона продовжуватиме працювати, проходячи лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

68-річна Вайлз постійно перебуває поруч із Трампом з моменту його повернення на посаду в січні 2025 року. «Її сила та відданість продовженню роботи, яку вона любить і виконує так добре, під час лікування, говорять про неї все, що потрібно знати», – написав Трамп у дописі в Truth Social, додавши, що її прогноз є чудовим.

Президент США зазначив, що Вайлз вирішила негайно розпочати лікування і протягом цього періоду «практично весь час проводитиме в Білому домі».

Вайлз керувала кампанією Трампа з повернення у 2024 році і вважається однією з його найважливіших політичних радниць. «Майже кожна восьма жінка у Сполучених Штатах зіткнеться з цим діагнозом.Щодня ці жінки продовжують виховувати своїх дітей, ходити на роботу та служити своїм громадам із силою та рішучістю. Тепер я приєднуюся до їхніх лав», – сказала вона.

До слова, глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз спростувала матеріал видання Vanity Fair про адміністрацію президента США Дональда Трампа. Вона назвала оприлюднені заяви «вирваними з контексту».

Протягом майже десятка інтерв'ю з Vanity Fair Вайлз говорила про низку питань, включаючи роботу з файлами Епштейна, судові позови Трампа проти політичних суперників, а також про особистостей з оточення президента.

Зокрема, в одному з інтерв’ю вона розповіла, що виховання батьком-алкоголіком допомогло їй у роботі з Дональдом Трампом. Глава апарату Білого дому стверджує, що Дональд Трамп має «особистість алкоголіка» і працює з настроєм, що «немає нічого, чого він не може зробити».

У керівниці апарату Білого дому діагностовано онкологію
Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж
Понад 40 років разом. Найвідоміша пара у світі української моди розлучається
У віці 88 років помер популярний блогер дід Толя
На Закарпатті кондитери створили пивний торт
