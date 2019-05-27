Медики назвали 6 признаков, которые указывают на проблемы с щитовидной железой



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Медики рассказали, на какие признаки следует обращать внимание и что может указывать на проблемы с щитовидной железой.

В случае проблем щитовидная железа может вырабатывать как слишком низкое количество гормонов, так и чрезмерно высокое. Нарушения в работе органа могут быть следствием ряда причин – например, приема некоторых лекарственных препаратов, вирусных инфекций, ослабления иммунной системы, недостатка йода, беременности. Кроме того, недостаточная активность щитовидной железы может быть врожденной чертой.

Какие же признаки говорят о проблемах в работе щитовидной железы?

Беспричинные похудение или полнота.

При повышении уровня гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, человек резко худеет, даже если при этом много ест. Пониженный уровень гормонов, наоборот, ассоциирован с лишним весом, который может появляться также на фоне диеты и существенной физической активности.

Зябкость или ощущение жара.

Если реакции на температуру окружающей среды резко изменились, и это изменение наблюдается в течение долгого времени, высок риск того, что случилось гормональное нарушение, обусловленное сбоем в функциях щитовидки. Например, вы постоянно мерзнете или, наоборот, в привычной обстановке ощущаете жар, - это зависит от количества вырабатываемых гормонов.

Ухудшение состояния кожи.

Изменения в состоянии кожи являются признаками многих нарушений. При проблемах с щитовидной железой кожа становится более чувствительной к внешним воздействиям – на ней возникают сыпь, раздражение, учащаются воспаления. Кроме того, кожа становится очень сухой и склонной к зуду. На локтях и коленях может проявляться сильное шелушение.



Плохое настроение.

Настроение напрямую зависит от уровня гормонов - главных регуляторов нервной системы. По словам врачей, многие люди пытаются не обращать внимания на ухудшение настроения и продолжают вести свой обычный образ жизни. Но такой подход может довести до возникновения психических болезней. Следует обязательно обратиться к врачу, если имеют место такие признаки, как апатия, эмоциональная возбудимость, повышенная тревожность, приступы паники, избыточная слезливость или агрессивное поведение.

Гормоны щитовидной железы регулируют деятельность пищеварительной системы. При нарушении в их производстве могут возникать запоры или, наоборот, диарея, а также болевые симптомы.

Сбои сердечного ритма.

Еще один характерный признак нарушений в щитовидке. Если в случае небольшой физической нагрузки вдруг стали возникать одышка и учащенный пульс, давление то резко подскакивает, то вдруг снижается, - это может быть сигналом эндокринных проблем.

Джерело: Medikforum.ru