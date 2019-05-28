Умственная работа защищает мозг от старческой деградации



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Работа, связанная с умственной деятельностью, позволяет сохранять активность ума и в пенсионном возрасте

Согласно данным исследования, выполненного специалистами из Университета штата Колорадо, работа, которая заставляет человека думать и анализировать, обеспечивает мозгу защиту от деградации, ассоциированной со старением. Так, по словам ученых, финансовые аналитики, врачи и авиадиспетчеры имеют сразу очень много шансов сохранить остроту ума и после выхода на пенсию.

Учеными были проанализировали данные 4182 взрослых человек, участников из программы Health and Retirement Study, которая курировалась Национальным институтом старения и Мичиганским университетом. В рамках этой программы за людьми, которым в момент начала исследования было 51- 61 лет, велось длительное (18 лет) наблюдение.

Данные ученых свидетельствуют: те участники проекта, чья работа была связана с умственной деятельностью, в большей мере были склонны сохранять остроту и ясность ума как к моменту своего выхода на пенсию, так и в дальнейшем. В частности, у них наблюдалось более медленное снижение памяти и других когнитивных навыков по сравнению с людьми, чья работа не требовала особых умственных усилий или аналитической деятельности.

«Если во время работы все время приходится думать, проявлять творческий подход и решать другие сложные когнитивные задачи, то качество умственной деятельности будет высоким не только в период трудовой деятельности, но и после выхода в отставку», - констатировали специалисты.

Джерело: Medikforum.ru