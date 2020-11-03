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    Жизнь

    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор

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    <p>90-летнего актера Шона Коннери и его 91-летнюю возлюбленную Мишелин Рокбрюн запечатлели на Багамах в особенный для них день</p> <div></div> - «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор

    90-летнего актера Шона Коннери и его 91-летнюю возлюбленную Мишелин Рокбрюн запечатлели на Багамах в особенный для них день

    Супруги отмечали 45-ю годовщину свадьбы

    Британский актер и французская художница Мишелин познакомились на турнире по гольфу. Оба принимали участие в соревнованиях. Для каждого из них это была любовь с первого взгляда. В 1975 году они сыграли свадьбу спустя пять лет после знакомства. Мишелин стала главной женщиной в жизни Шона.

    На протяжении всего брака Коннери сохранял романтику в их отношениях. Он приглашал жену на свидания и всегда выходил с ней, держась за руки, как и на их последнем совместном фото. Кадр был сделан внучкой актера Саскией в семейном поместье на Багамах.

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    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор
    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор
    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор
    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор
    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор
    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор
    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор
    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор
    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор
    «Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор

    На снимке Мишелин нежно обнимает Шона и смотрит на него с улыбкой. Актер держит любимую за руку, обратив взгляд на камеру. «Идеальная парочка», — подписала фото Саския, опубликовавшая его в Instagram stories.

    Многие поклонники Коннери признались, что едва удержали слезы, глядя на трогательный портрет супругов. «У них история любви как в фильмах!», «Они были так счастливы», «Шон был идеальным мужчиной», «Трогает до слез! Они тут такие счастливые», «Невероятные», — написали фанаты.

    Ранее вдова Шона Коннери рассказала о тяжелых последних днях актера.

    Она подчеркнула, что последние дни своей жизни Коннери потерял способность общаться с близкими

    знаменитости актер
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