«Трогает до слез!» Последний снимок Шона Коннери с женой произвел фурор

90-летнего актера Шона Коннери и его 91-летнюю возлюбленную Мишелин Рокбрюн запечатлели на Багамах в особенный для них день

Супруги отмечали 45-ю годовщину свадьбы

Британский актер и французская художница Мишелин познакомились на турнире по гольфу. Оба принимали участие в соревнованиях. Для каждого из них это была любовь с первого взгляда. В 1975 году они сыграли свадьбу спустя пять лет после знакомства. Мишелин стала главной женщиной в жизни Шона.

На протяжении всего брака Коннери сохранял романтику в их отношениях. Он приглашал жену на свидания и всегда выходил с ней, держась за руки, как и на их последнем совместном фото. Кадр был сделан внучкой актера Саскией в семейном поместье на Багамах.

На снимке Мишелин нежно обнимает Шона и смотрит на него с улыбкой. Актер держит любимую за руку, обратив взгляд на камеру. «Идеальная парочка», — подписала фото Саския, опубликовавшая его в Instagram stories.

Многие поклонники Коннери признались, что едва удержали слезы, глядя на трогательный портрет супругов. «У них история любви как в фильмах!», «Они были так счастливы», «Шон был идеальным мужчиной», «Трогает до слез! Они тут такие счастливые», «Невероятные», — написали фанаты.

Ранее вдова Шона Коннери рассказала о тяжелых последних днях актера.

Она подчеркнула, что последние дни своей жизни Коннери потерял способность общаться с близкими