В США дедушка одолел аллигатора, который утащил на дно его щенка (видео)

Храброму пенсионеру удалось спасти своего песика, хоть сам мужчина и пострадал в схватке с опасным хищником.

Неожиданный оборот приняла обычная прогулка 74-летнего Ричарда Уилбэнкса из Флориды, США. Дедушка вместе со своим трехмесячным щенком решил насладиться природой недалеко от дома. А за задним двором мужчины как раз находился подходящий пруд. Ричард уже почти прошел мимо него, когда из воды выскочил маленький аллигатор и набросился на его песика, утащив с собой в воду, пишет Bored Panda.

Мы просто гуляли по берегу, а аллигатор вылетел из пруда словно боеголовка. Я никогда не думал, что они могут быть такими быстрыми. Это было просто молниеносно.

Дедушка не успел ни испугаться, ни позвать на помощь — он тут же бросился в воду вслед за хищником. Ричард не намеревался отдавать своего песика аллигатору, поэтому выловил его со дна и начал разжимать челюсти. В итоге операция по вызволению удалась, щенок вырвался из зубастого плена, а Ричарду еще пришлось спасать и свои руки. Песик отделался небольшой ранкой — дедушка вовремя кинулся на помощь. А вот его рукам досталось — они были все исполосованы острыми клыками аллигатора.

Героический поступок Ричарда мгновенно сделал его популярным в Сети, ведь пользователи вдохновились не только его храбростью, но и крутостью. Весь свой бой дедушка деловито не выпускал изо рта сигару, которая придала ему сходства со старыми героями боевиков. Теперь Ричард, хоть и выгуливает щенка возле этого пруда, делает это на безопасном расстоянии — повторения истории не хочется никому.

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Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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