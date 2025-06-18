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Дочка Путіна розповіла про роботу над «покращенням людини»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Дочка Путіна розповіла про роботу над «покращенням людини»
Ходять чутки, що Марія Воронцова імовірно є таємним радником Путіна з генної інженерії
фото з відкритих джерел

Воронцова: «Найближчим часом нейротехнології увійдуть у повсякденне життя»

Старша дочка російського диктатора Володимира Путіна Марія Воронцова, яка займає посаду члена правління Московського товариства медичних генетиків, розповіла про роботу над «покращенням людини». Про це вона сказала під час Петербурзького міжнародного економічного форуму-2025, передає «Главком».

У своєму виступі Воронцова розповіла, що найближчим часом нейротехнології увійдуть у повсякденне життя. Головною сферою їх застосування буде медицина: покращення людини, лікування тяжких хвороб. За її словами, корисно змінювати органи і відновлювати втрачені функції людини. 

«Ми отримаємо доступ до ландшафту нервової системи – до думок, страхів, емоцій», – прокоментувала Воронцова можливість «залізти в голову» до людини.

Також дочка Путіна наголосила, що багато хто вітає розширення можливостей людини, але і додала, що важливо обговорювати ризики. – «Наскільки отупіють діти, якщо дитині дати можливість закачувати інформацію в голову».

Що відомо про Марію Воронцову?

Марія Воронцова – старша дочка Володимира Путіна. Вона народилася 28 квітня 1985 року, зараз їй 40 років. Здобула освіту лікаря-ендокринолога, вона має науковий ступінь кандидата медичних наук та є доцентом кафедри внутрішніх хвороб Факультету фундаментальної медицини МДУ, членкиня вченої ради МДУ. У мережі ходять чутки, що Воронцова імовірно є таємним радником Путіна з генної інженерії.

Була одружена з нідерландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. У пари нібито народилося двоє дітей, проте їх ретельно ховають від публічності.

13 листопада 2023 року Мария Воронцова отримала посаду члена правління Московського товариства медичних генетиків

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Теги: медицина путін дочка

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