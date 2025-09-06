Головна Світ Політика
Посол Німеччини в Україні йде з посади: він очолить німецьку розвідку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мартін Єгер висловив подяку всім, «хто був з ним на шляху»
фото: РБК-Україна

Єгер розпочав роботу як глава німецької дипмісії в Україні 20 липня 2023 року

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що залишає свою посаду. Повідомляється, що Мартін Єгер очолить німецьку розвідку. Про це стало відомо з відеозвернення, яке опублікувало посольство ФРН у Києві, пише «Главком».

«Після двох інтенсивних і насичених років мій час на посаді посла Німеччини в Україні сьогодні добігає кінця. Для мене було честю представляти свою країну тут, в Україні, у цей особливий час. Україна глибоко вразила мене її людьми, їхньою відвагою, рішучістю та непохитною вірою в хороше майбутнє», – сказав Єгер.

Мартін Єгер висловив подяку всім, «хто був з ним на шляху» , і зазначив, що Німеччина твердо стоїть на боці України.

«Я залишаю Україну як посол, але залишаюся тісно пов'язаним із цією країною», – наголосив він.

За словами Єгера, його наступник прибуде до Києва у середині вересня. Газета Die Welt писала, що ним стане Хайко Томс, який з 2020 по 2023 рік був послом Німеччини в Бразилії, а до цього працював заступником голови представництва Німеччини при НАТО.

Як відомо, Єгер прибув до Києва і розпочав роботу як глава німецької дипмісії в Україні 20 липня 2023 року.

До слова, за повідомленням Bild, нині канцлер Фрідріх Мерц і віцеканцлер Ларс Клінгбайль вважають, що мова про розміщення західних військ в Україні більше не йде – особливо після відмови Трампа брати участь у такій місії.

У зв’язку з цим дискусії щодо миротворчого мандату відкладені. Навіть у разі перемир’я Німеччина бачить свою роль передусім у фінансовій та військовій підтримці України, зазначають джерела Bild у федеральному уряді.

Теги: Німеччина кадрові зміни посол посольство

