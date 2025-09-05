Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Німеччини за підсумками «коаліції охочих» зробив заяву про відправку військ до України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Німеччини за підсумками «коаліції охочих» зробив заяву про відправку військ до України
фото: Офіс президента

Федеральний уряд Німеччини готовий розширити діяльність фінансування, озброєння та навчання української армії

Уряд Німеччини опублікував підсумкову заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України, повідомляє «Главком».

Щодо розміщення німецьких миротворців в Україні зазначено, що країна прийме рішення щодо військового втручання «у належний час, після того, як будуть уточнені рамкові умови»

«Це вплине, серед іншого, на тип і масштаб будь-якої участі США та результат переговорного процесу. Бундестаг вирішить питання національного мандату», – йдеться у повідомленні.

Загалом у заяві вказано, що європейці готові зробити вирішальний внесок у забезпечення надійних гарантій безпеки для України «після досягнення переговорного рішення і Німеччина зробить свій внесок»

Федеральний уряд Німеччини готовий розширити діяльність фінансування, озброєння та навчання української армії.

Також зазначається, що Німеччина разом зі своїми партнерами по коаліції продовжуватиме підтримувати Україну.

Раніше у повідомленні Bild йшлося про те, що канцлер Фрідріх Мерц і віцеканцлер Ларс Клінгбайль вважають, що мова про розміщення західних військ в Україні більше не йде – особливо після відмови Трампа брати участь у такій місії.

Зауважимо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Внесок США буде визначено пізніше. 

За словами французького президента, війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також стало відомо, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Читайте також:

Теги: Німеччина Бундестаг фінансування навчання озброєння військові миротворці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Макрона, упродовж найближчих тижнів буде визначено внесок США у гарантії безпеки для України
Президент Франції: 26 країн готові надіслати війська в Україну
Вчора, 17:35
Більшість звільнених була в полоні з 2022 року
Україна на День Незалежності провела новий обмін полоненими
24 серпня, 16:54
Путін не змінює своїх військових амбіцій
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
20 серпня, 17:33
Трамп: Це питання мені ще не пропонували. Можливо, подумаю про це пізніше, але поки що його не ставили
Трамп не виключив скорочення військ США в Європі заради угоди з Путіним
15 серпня, 00:31
Обмеження Пекіна на експорт рідкісноземельних елементів порушили виробництво зброї у всьому західному світі
Китай блокує ресурси для виробництва німецької зброї
9 серпня, 21:33
Російських військових зустрічають в Білорусі хлібом-сіллю. Який контраст з Україною…
Росія знову стягує війська до Білорусі. Чого очікувати від навчань «Захід-2025»
8 серпня, 15:20
У липні радіолокаційну установку було доставлено назад до України
Росія пошкодила радар Patriot під час обстрілу України – генерал НАТО
7 серпня, 18:48
Низка країн, зокрема Німеччина, продовжують підтримку українців
Де в Європі залишились найбільші виплати для біженців із України
6 серпня, 17:37
Загальна динаміка вантажоперевезень залишається негативною
«Укрзалізниця» вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах
5 серпня, 16:56

Політика

Стало відомо, що стане головною темою переговорів Фіцо з Зеленським
Стало відомо, що стане головною темою переговорів Фіцо з Зеленським
Уряд Німеччини за підсумками «коаліції охочих» зробив заяву про відправку військ до України
Уряд Німеччини за підсумками «коаліції охочих» зробив заяву про відправку військ до України
Європейські лідери отримали на горіхи від Трампа через закупівлю російської нафти – Bild
Європейські лідери отримали на горіхи від Трампа через закупівлю російської нафти – Bild
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
Макрон пояснив, що чекатиме Росію у разі відмови від переговорів
Макрон пояснив, що чекатиме Росію у разі відмови від переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
17K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
7637
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
6754
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
5710
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
Ексдружина очільника кіберполіції отримала мільйонні активи після розлучення – розслідування
Вчора, 21:07
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua