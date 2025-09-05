Уряд Німеччини за підсумками «коаліції охочих» зробив заяву про відправку військ до України

Федеральний уряд Німеччини готовий розширити діяльність фінансування, озброєння та навчання української армії

Уряд Німеччини опублікував підсумкову заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України, повідомляє «Главком».

Щодо розміщення німецьких миротворців в Україні зазначено, що країна прийме рішення щодо військового втручання «у належний час, після того, як будуть уточнені рамкові умови»

«Це вплине, серед іншого, на тип і масштаб будь-якої участі США та результат переговорного процесу. Бундестаг вирішить питання національного мандату», – йдеться у повідомленні.

Загалом у заяві вказано, що європейці готові зробити вирішальний внесок у забезпечення надійних гарантій безпеки для України «після досягнення переговорного рішення і Німеччина зробить свій внесок»

Також зазначається, що Німеччина разом зі своїми партнерами по коаліції продовжуватиме підтримувати Україну.

Раніше у повідомленні Bild йшлося про те, що канцлер Фрідріх Мерц і віцеканцлер Ларс Клінгбайль вважають, що мова про розміщення західних військ в Україні більше не йде – особливо після відмови Трампа брати участь у такій місії.

Зауважимо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Внесок США буде визначено пізніше.

За словами французького президента, війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також стало відомо, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.