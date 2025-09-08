Головна Світ Економіка
Франція та Німеччина пропонують ввести санкції проти «Лукойлу»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Франція та Німеччина пропонують ввести санкції проти «Лукойлу»
Франція та Німеччина пропонують посилити обмеження щодо третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції
Відомо, що доходи від продажу нафти й газу є ключовим джерелом фінансування військових дій Росії в Україні

Франція та Німеччина виступили з пропозицією до Європейського Союзу включити російську нафтову компанію «Лукойл» до 19-го пакета санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RTBF.

У спільному документі, підготовленому Парижем і Берліном, наголошується, що доходи від продажу нафти й газу є ключовим джерелом фінансування військових дій Росії в Україні. Тому вони вважають, що необхідно посилити тиск на компанії та країни, які беруть участь у цій торгівлі, включно з «Лукойлом» – однією з небагатьох приватних груп у цьому секторі.

Крім того, Франція та Німеччина пропонують посилити обмеження щодо третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції. Зокрема, ідеться про нафтопереробні заводи, що отримують російську нафту, а потім перепродають її в ЄС, змінюючи походження сировини.

Країни також рекомендують звернути увагу на фінансові схеми, які Росія використовує для обходу санкцій. Зазначається, що близько 250 невеликих банків залучені до фінансових операцій, що підтримують російську військову економіку.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

Журналісти запитали в американського лідера, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до «другого етапу» обмежень.

«Так, я готовий», – відповів Трамп.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессант заявив, що Вашингтон готовий посилити тиск на Москву. Проте він підкреслив, що потрібно, щоб це зробили і європейські партнери.

Нагадаємо, на початку серпня Дональд Трамп погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн – 8 серпня – та згодом відмовився від цього терміну після того, як Путін погодився на особисту зустріч.

А після перемовин на Алясці президент США оголосив, що вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» проти Росії.

