Німеччина хоче створити запас равіолі на випадок війни з Росією

Побоюючись можливої ​​агресії з боку Росії, Німеччина посилює обороноздатність: закуповує озброєння, розширює виробництво техніки, набирає солдатів і навіть обговорює створення запасів консервів, зокрема равіолі. Про це пише «Главком» із посиланням на Washington Post.

На тлі зростання загрози з боку Москви уряд Німеччини заявив про намір зробити країну kriegstüchtig – «готовою до війни» – до 2029 року. Саме до цього часу німецькі офіційні особи вважають за можливий прямий напад Росії на одного з членів НАТО. Першим кроком стала зміна правил бюджетування та обмеження держборгу, щоб направити більше коштів на військові потреби. Німеччина також готується до масштабної кампанії з набору солдатів, включаючи можливе повернення елементів обов'язкової служби.

Міністр сільського господарства та продовольства Німеччини Алоїс Райнер запропонував переглянути національні резерви та додати туди продукти, готові до вживання після простого розігріву, наприклад, консервовані равіолі та сочевицю. Нині німецькі стратегічні резерви складаються здебільшого з необроблених продуктів: зерна, круп та сушеної сочевиці. Проте, за словами міністра, такі запаси надто довго готувати за умов кризи.

За попередніми оцінками, створення нового резерву коштуватиме $105 млн. Зберігання та логістику планують доручити великим торговим мережам. Райнер наголосив, що подібні запаси потрібні не лише у разі війни, а й за інших надзвичайних ситуацій – природних катастроф чи, наприклад, аварії на АЕС. Тим не менш, саме загроза можливого російського нападу залишається головним мотиватором, пише The Washington Post.

«Равіолі-резерв» викликав хвилю іронічних заголовків у німецьких ЗМІ, але насправді відбиває глибокі зміни у мисленні суспільства, зазначає видання. Протягом майже 80 років після Другої світової Німеччина дотримувалася пацифістської політики. Проте зростаюча загроза з боку Росії та побоювання, що США можуть не прийти на допомогу Європі, змушують країну переглядати усталені підходи.

До слова, Німеччина розробляє масштабні плани щодо швидкого розширення своєї мережі бомбостійких бункерів та сховищ, готуючись до можливого нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років. Про це заявив Ральф Тіслер, голова Федерального управління цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих (BBK), попереджаючи, що країна недостатньо підготовлена до реалій конфлікту.