У Свинки Пеппи народилася сестра

Еві – перший новий герой у дитячому мультсеріалі за останні два десятиліття

У знаменитої героїні мультфільму Свинки Пеппи з’явилася сестричка, на ім'я Еві – третя дитина в родині після Пеппи та Джорджа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку мультика.

«У цей радісний день ми оголошуємо про народження нашої милої дівчинки!», – йдеться у дописі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Peppa Pig (@officialpeppa)

Еві – перший новий герой у дитячому мультсеріалі за останні два десятиліття. Як повідомляє The Independent, восени глядачі зможуть побачити немовля у нових серіях, а вже 30 травня в кінотеатрах з’явиться годинний спецвипуск «Пеппа зустрічає малюка».

Ведучий британського новинного ток-шоу «Доброго ранку», Британіє Річард Арнольд розповів, що сестра Свинки Пеппи Еві народилася у крилі Ліндо лікарні Святої Марії в Лондоні, де Кейт Міддлтон народила всіх трьох своїх дітей.

«Свинка Пеппа» – британський дитячий анімаційний серіал, створений режисером та продюсером Естлі Бейкером Девісом. Вперше з'явився на екрані 31 травня 2004 року. Транслювався у 180 країнах світу, в тому числі й в Україні.

До слова, анімаційний фільм «Думками навиворіт 2» (Inside Out 2) від Disney та Pixar став найкасовішим мультфільмом в історії анімаційного кіно. За шість тижнів у прокаті мультфільм отримав $601 млн на внутрішньому ринку США та ще $861 млн за кордоном. Так загальні касові збори сягнули $1,461 млрд.