Украинок номинировали на первый в мире «Оскар для блоггеров»



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instagram / sashachistova

World Bloggers Awards - это первая в мире церемония награждения лучших блоггеров в 22-х номинациях

Во Франции в Каннах 24 мая этого года состоится первая в мире церемония награждения лучших блоггеров в 22-х номинациях. Среди номинантов на звание лучших блоггеров World Bloggers Awards есть две украинском Анна Андерс и Саша Чистов. Об этом Укринформу сообщила пресс-атташе WBA Office Ирина Савчак.

«World Bloggers Awards - это первая в мире церемония награждения лучших блоггеров в 22-х номинациях. Организаторы церемонии решили объединить и отметить инфлуенсеров со всего мира в различных сферах, таким образом перенеся их влияние и социальный взнос на более высокий уровень. Звездный номинант и хедлайнер мероприятия - Джанлука Вакки. Есть среди номинантов и две украинки - Анна Анрес и Саша Чистова», - рассказала Савчак.

Церемония награждения World Bloggers Awards, которая отметит лучших и влиятельных блогеров, состоится 24 мая в Каннах (Франция) в гостинице Martinez.

Организаторы World Bloggers Awards, который медиа уже назвали «Оскаром для блоггеров», прогнозируют около 100 миллионов зрителей, которые будут наблюдать за этим событием в прямом эфире на страницах своих кумиров.