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    Украинская актриса показала, как ей вырезали грыжу: жуткое видео

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    Украинская актриса Анна Саливанчук - Украинская актриса показала, как ей вырезали грыжу: жуткое видео
    Украинская актриса Анна Саливанчук
    instagram.com/salivanchuk.anna/

    Артистка откровенна с поклонниками

    Звезда комедии «Свингеры», украинская актриса Анна Саливанчук, которую на днях прооперировали, решила быть до конца откровенной с поклонниками.

    Поэтому артистка не стала скрывать и показала, как проходила операция. На странице в Instagram Анна разместила жуткое видео, на котором снято, как ей удаляли грыжу.

    «90% из вас проголосовали, что хотят увидеть мою операцию. Поскольку она была очень сложная и не очень восприимчива человеческому глазу, сразу предупреждаю: кому нет 16 лет, лучше не смотреть. Я сделала видео в чб, чтобы не было видно крови и всего другого, что может испортить вам настроение», — объяснила Саливанчук.

    Внимание! Видео 18+!


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    Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)




    Актриса поделилась, что операция прошла хорошо и уже через время после выхода из наркоза она перестала чувствовать онемение руки и боль. Также Анна отметила, что операция не всегда единственный выход. Однако в ее случае иначе поступить было нельзя.

    «Само собой, операция нужна не всем! У 80% людей грыжи лечатся массажами и лекарствами. После первой консультации у врача я тоже пробовала лечиться медикаментозно. Но к сожалению не помогло. Более того, стало хуже и нужно было действовать быстро», — объяснила артистка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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