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    «Мама сгорела на глазах». Алена Шоптенко впервые рассказала об огромной утрате

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    Танцовщица Алена Шоптенко вместе с мамой - «Мама сгорела на глазах». Алена Шоптенко впервые рассказала об огромной утрате
    Танцовщица Алена Шоптенко вместе с мамой

    Мама звезді работала врачом

    Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко в откровенном интервью рассказала, как потеряла родную маму 20 мая 2020 года.

    Звезда скрывает личную жизнь и не рассказывает о ее деталях. Однако впервые решилась поделилась признанием о смерти матери Татьяны Васильевны, которая долго болела, но никому не признавалась об этом. Когда состояние здоровья Татьяны Васильевны осложнилось, было уже слишком поздно.

    «Она держала в тайне, не хотела никого грузить. Как жаль, что она это сделала. Как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом – это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала: «Ну все, мне конец». Это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало», – ошеломила признанием Елена Шоптенко.

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    Хореограф добавила, что долго думала о том, что подарить маме на день рождения. Но потом решила устроить подарить ей семейную фотосессию на 70-летие.

    «Это была наша последняя фотосессия, потому что буквально через два с половиной месяца мамы не стало. Она просто сгорела на глазах. 20 мая ее не стало. Собранность моя, которой она меня учила, мне очень сильно помогла», – сообщила хореограф.

    Алена Шоптенко добавила, что ее мама всегда скрывала эмоции и чувства. Этот характер приняла и сама танцовщица. «Мама – главный человек в моей жизни. Благодаря ей я, кто есть», – подчеркнула знаменитость.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь российского актера объявила себя Сергеем и готовится к гормональной терапии

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    Теги: знаменитости Алена Шоптенко
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