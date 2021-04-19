Миллион долларов на бриллиант: 77-летний Роберт Де Ниро обеднел из-за бывшей жены-транжиры

77-летний голливудский актер Роберт Де Ниро пожаловался на стесненное материальное положение

Актера беспокоит ситуация, в которой он оказался по вине бывшей жены, 66-летней Грейс Хайтауэр

Звезда Голливуда и бывшая стюардесса поженились в 1997 году, а спустя четыре года расстались, но в 2004 снова стали жить вместе. У пары есть двое детей: сын Эллиот появился на свет в 1998 году, а дочь Хелен — в 2011-м. Три года назад актер подал на развод — и с тех пор бракоразводный процесс все еще не удалось завершить.

Согласно достигнутой договоренности, Грейс каждый год получает от бывшего мужа миллион долларов. Роберт также должен перечислить ей часть суммы от продажи роскошного дома за 20 миллионов долларов. При этом бывшая жена звезды не собирается умерять свои аппетиты и по-прежнему ведет образ жизни, к которому привыкла за годы брака.

По данным Daily Mail, женщина тратит более 200 тысяч по кредитным картам и порядка 160 тысяч наличными каждый месяц. Адвокат Де Ниро рассказал, что однажды его бывшая жена потратила больше миллиона долларов на бриллиант.

Юрист Кэролайн Краусс считает, что из-за таких неразумных трат состояние актера существенно сокращается. Пандемия коронавируса тоже ухудшила финансовое состояние актера. Последний фильм с участием Роберта под названием «Ирландец» вышел на экраны в 2019 году. Сейчас многие картины зависли в подвешенном состоянии, и кинопроизводство приостановлено.

«Мистеру Де Ниро 77 лет. И хотя он любит свою профессию, его не следует заставлять работать в таком бешеном темпе только потому, что он вынужден пойти на это. Когда это все закончится? Когда у него появляется возможность не браться за каждый проект? И не работать по шесть дней в неделю, по 12 часов в день просто для того, чтобы удовлетворить любовь мисс Хайтауэр к одежде от Стеллы Маккартни?» — недоумевает адвокат актера.

Впрочем, вторая сторона указывает на любовь самого артиста к безбедному образу жизни. Кевин МакДонаф утверждает, что Де Ниро регулярно арендует вертолет, летает только первым классом, а также тратит по миллиону долларов на своих уже взрослых детей от прошлых союзов.

анее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».