Украинская опера Chornobyldorf – в ТОП-6 лучших современных опер мира

Археологическая опера показывает потомков человечества, выживших после серии катастроф и оказывающихся в мире после смерти капитализма, оперы и философии

Археологическая опера Chornobyldorf украинских композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко вошла в шестерку лучших опер и музыкально-театральных перформансов по версии мирового конкурса Music Theater Now.

«Чернобыльдорф» дает вам потрясающее и удивительное, архаичное и одновременно современное художественное видение того, какой может быть жизнь после апокалипсиса. Это настоящее зрелище, сочетающее в себе множество ритуалов, визуальных изображений, движений и звуков, которые кажутся знакомыми, и одновременно такими, которые вы никогда не переживали. Гравитационная сила постановки затягивает зрителя в свой мир и приглашает к индивидуальным рефлексиям о состоянии нашего общества», - прокомментировали жюри украинскую оперу.

Археологическая опера показывает потомков человечества, выживших после серии катастроф и оказывающихся в мире после смерти капитализма, оперы и философии. Путешествуя между развалинами атомных станций, заброшенных церквей, театров и галерей, они пытаются воспроизвести утраченную цивилизацию с помощью археологических перформансов-ритуалов. Символы и знаки, в очередной раз прочтенные неверно, постепенно растворяются в белом шуме природы.

Опера Chornobyldorf была создана в 2020 году лабораторией современной оперы Opera aperta, ее премьера состоялась в конце октября в Мыстецьком Арсенале, выступившем партнером проекта совместно с Украинским культурным фондом и House of Europe.