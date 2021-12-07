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    Украинская опера Chornobyldorf – в ТОП-6 лучших современных опер мира

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    Композиторы&nbsp;Роман Григорив и Илья Разумейко - Украинская опера Chornobyldorf – в ТОП-6 лучших современных опер мира
    Композиторы Роман Григорив и Илья Разумейко

    Археологическая опера показывает потомков человечества, выживших после серии катастроф и оказывающихся в мире после смерти капитализма, оперы и философии

    Археологическая опера Chornobyldorf украинских композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко вошла в шестерку лучших опер и музыкально-театральных перформансов по версии мирового конкурса Music Theater Now.

    «Чернобыльдорф» дает вам потрясающее и удивительное, архаичное и одновременно современное художественное видение того, какой может быть жизнь после апокалипсиса. Это настоящее зрелище, сочетающее в себе множество ритуалов, визуальных изображений, движений и звуков, которые кажутся знакомыми, и одновременно такими, которые вы никогда не переживали. Гравитационная сила постановки затягивает зрителя в свой мир и приглашает к индивидуальным рефлексиям о состоянии нашего общества», - прокомментировали жюри украинскую оперу.

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    Украинская опера Chornobyldorf – в ТОП-6 лучших современных опер мира
    Украинская опера Chornobyldorf – в ТОП-6 лучших современных опер мира
    Украинская опера Chornobyldorf – в ТОП-6 лучших современных опер мира
    Украинская опера Chornobyldorf – в ТОП-6 лучших современных опер мира

    Археологическая опера показывает потомков человечества, выживших после серии катастроф и оказывающихся в мире после смерти капитализма, оперы и философии. Путешествуя между развалинами атомных станций, заброшенных церквей, театров и галерей, они пытаются воспроизвести утраченную цивилизацию с помощью археологических перформансов-ритуалов. Символы и знаки, в очередной раз прочтенные неверно, постепенно растворяются в белом шуме природы.

    Опера Chornobyldorf была создана в 2020 году лабораторией современной оперы Opera aperta, ее премьера состоялась в конце октября в Мыстецьком Арсенале, выступившем партнером проекта совместно с Украинским культурным фондом и House of Europe.

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    Теги: искусство
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    Украинская опера Chornobyldorf – в ТОП-6 лучших современных опер мира