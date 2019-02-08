Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк сыграли



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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Съемочная площадка и новый сериал сблизили двух украинских актеров

Совсем скоро состоится премьера 16-серийного фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды», роли молодоженов в котором, сыграли Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич.

А вчера спустя четыре года романтических отношений влюбленные наконец-то сыграли свадьбу в реальной жизни.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк были помолвлены давно и долго откладывали торжество из-за загруженного графика. Актеры познакомились на съемках одного сериала, а совместная работа в фильме Оксаны Байрак стала для пары ключевой. Именно после того, как их обоих утвердили в “Ничто не случается дважды”, они задумались насчет женитьбы.

«Нас двоих утвердили в «Ничто не случается дважды», где мы играем мужа и жену. Тут я задумалась — судьба? Дальше подготовка к свадьбе, знакомство родителей… все, как у людей», - вспоминает Катя Тышкевич.





Сразу после празднования пара отправилась на побережье Таиланда, где проведет и День всех влюбленных.

«14 февраля - день Ангела моего мужчины, так что празднуем сразу два события. В этом году на День влюбленных мы будем в свадебном путешествии, а значит отмечать будем, ужиная на берегу океана», - поделилась актриса.

Стоит отметить, что премьера 16-серийного фильма «Ничто не случается дважды» запланирована на 11 февраля в эфире телеканала Стб