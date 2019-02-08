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    Жизнь

    Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк сыграли

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    Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк - Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк сыграли
    Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

    Съемочная площадка и новый сериал сблизили двух украинских актеров

    Совсем скоро состоится премьера 16-серийного фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды», роли молодоженов в котором, сыграли Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич.

    А вчера спустя четыре года романтических отношений влюбленные наконец-то сыграли свадьбу в реальной жизни.

    Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк были помолвлены давно и долго откладывали торжество из-за загруженного графика. Актеры познакомились на съемках одного сериала, а совместная работа в фильме Оксаны Байрак стала для пары ключевой. Именно после того, как их обоих утвердили в “Ничто не случается дважды”, они задумались насчет женитьбы.

    «Нас двоих утвердили в «Ничто не случается дважды», где мы играем мужа и жену. Тут я задумалась — судьба? Дальше подготовка к свадьбе, знакомство родителей… все, как у людей», - вспоминает Катя Тышкевич. 


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    Сразу после празднования пара отправилась на побережье Таиланда, где проведет и День всех влюбленных.

    «14 февраля  - день Ангела моего мужчины, так что празднуем сразу два события. В этом году на День влюбленных  мы будем в свадебном путешествии, а значит отмечать будем, ужиная на берегу океана», - поделилась актриса.

    Стоит отметить, что премьера 16-серийного фильма «Ничто не случается дважды»  запланирована на 11 февраля в эфире телеканала Стб

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