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    Жизнь

    Украинский актер появится в популярном сериале от Netflix

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    Андрей Ивченко в 1999 году эмигрировал из Украины в Европу - Украинский актер появится в популярном сериале от Netflix
    Андрей Ивченко в 1999 году эмигрировал из Украины в Европу

    Актер снимался в третьем сезоне сериала «Очень странные дела»,

    Украинский актер Андрей Ивченко появится в пятом, заключительном сезоне сериала «Люцифер».  Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме. Ивченко опубликовал фотографию сценария, на которой написано «Люцифер» и прокомментировал ее фразой: «Возвращаюсь к работе».

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    Известно, что ранее украинский актер снимался в третьем сезоне сериала «Очень странные дела», где сыграл киллера Григория. Андрей Ивченко родился в Харькове в 1971 году. Однако в 1999 году эмигрировал из Украины в Европу. После этого он переехал в Канаду, а еще позже в США. В его фильмографии уже есть такие проекты, как «Странные дела», «Перевозчик» и другие.

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