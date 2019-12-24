  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно, если провалится в роли Бэтмена

    • Розсилка
    <p>Звезда &laquo;Сумерек&raquo; собирается перейти в артхаусные фильмы для взрослых, если не потянет образ темного рыцаря</p> <div></div> - Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно, если провалится в роли Бэтмена

    Звезда «Сумерек» собирается перейти в артхаусные фильмы для взрослых, если не потянет образ темного рыцаря

    Актер признался, что всегда готовится к самому худшему развитию событий

    Британский актер Роберт Паттинсон нервничает по поводу каждого своего фильма, несмотря на то, что уже десять лет играет в кино. Об этом звезда «Сумерек» признался изданию The Guardian. По словам 33-летнего артиста, он знает только три способа сыграть сцену, на этом его арсенал заканчивается.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    Тем не менее, сейчас мужчина снимается в новом фильме о Бэтмене - персонаже из комиксов, которого он давно мечтал воплотить на экране. В добавок, это его первая главная роль в мейнстримовом фильме со времен вампирской саги, в последние годы он играл на вторых ролях, либо в авторских картинах.

    Актер признался, что всегда готовится к самому худшему развитию событий. К тому, что у него не получится блистательно сыграть мрачного супергероя, он тоже готов. Журналист спросил его, что он будет делать в случает провала нового фильма о темном рыцаре. Паттинсон задумался на минуту, затем запрокинул голову назад и засмеялся.

     «Пойду в порно. Но в артхаусное порно», - наконец, ответил он.

     Читайте также: Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    актер журналист порно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ