Украинскую оперу Gaz покажут в Вене и Нью-Йорке

Над оперой работала режиссер Вирляна Ткач (США), композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко (Украина), художник Вальдемарт Клюзко (Украина) и австрийский хореограф Симон Майер

11 июня в Киеве в Национальном театре имени Франко состоится премьера международного оперного проекта Gaz. Оперу также покажут в Нью-Йорке и Вене.

Опера-антиутопия Gaz - проект, над которым работали артисты из Украины, Австрии и США. В частности, роли в ней исполняют актеры музыкально-театральной формации Nova Opera.

Опера Gaz вдохновлена постановкой режиссера Леся Курбаса, которую он реализовал в 1923 году. Действие происходит вокруг истории о взрыве на футуристической фабрике, которая производила энергию для всего индустриального общества. Центральным образом в постановке есть специально подготовленное пианино.

В Gaz на сцене одновременно взаимодействовать оркестр, вокалисты и зрители: все они интегрированы в действие, объясняют авторы проекта.

«В серии перформансов-ритуалов они взаимодействуют через живые инструменты, live-электронику, мета-цитаты и архаичные напевы. Зритель попадает в постиндустриальный мир, жители которого находятся под гипнозом сакральных «формул-повторов». Декламируя их, постепенно вводят и наблюдателей в состояние ментальной левитации, в котором необходимо делать выбор между массовым и индивидуальным, экологическим и индустриальным, рациональным и бессознательным», - рассказывает композитор Илья Разумейко.

Над оперой также работала режиссер Вирляна Ткач (США), композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко (Украина), художник Вальдемарт Клюзко (Украина) и австрийский хореограф Симон Майер.

Показы оперы Gaz, кроме Киева, также запланированы в Вене 17 сентября на фестивале MusiktheatertageWIEN. Американская премьера GAZ состоится 2020 году в театре La Mama (Нью-Йорк).

Джерело: The Village Україна