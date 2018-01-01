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    Борис Гребенщиков: Сегодня в России хуже, чем при советских идиотах

    Артист считает, что ситуация в его стране активно ухудшается десятилетиями
    Лидер культовой группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что сегодняшняя ситуация в России – намного хуже, чем в годы СССР. Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что его страна возвращается обратно в Советский Союз, артист сказал: «Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых (больших) идиотах советских. Мы
    • Сьогодні, 11:47
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    Борис Гребенщиков
    Борис Гребенщиков

    Артист считает, что ситуация в его стране активно ухудшается десятилетиями

    Лидер культовой группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что сегодняшняя ситуация в России – намного хуже, чем в годы СССР.

    Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что его страна возвращается обратно в Советский Союз, артист сказал: «Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых (больших) идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше».

    Также в ходе общения с журналистами, музыкант объяснил, почему ему приходится лично растолковывать смысл своих песен.

    «Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитают не думать, и критиковать за это их я никак не решусь. Те, кто умеют думать, могут получить отдельное удовольствие», — говорит Гребенщиков.

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    Джерело: Сегодня

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