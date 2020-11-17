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    Жизнь

    Умер легендарный актер Болливуда

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    Актер Сумитра Чаттерджи - Умер легендарный актер Болливуда
    Актер Сумитра Чаттерджи

    Артист исполнил более 200 ролей в индийских фильмах

    Умер Сумитра Чаттерджи, легендарный актер индийского кино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    Артист скончался в воскресенье, 15 ноября. По информации издания, у него были осложнения, вызванные коронавирусом.

    Чаттерджи заразился Covid-19 в октябре. После положительного результата теста актер был госпитализирован.

    Сумитра Чаттерджи родился 19 января 1935 года в Калькутте, Индия. До 1959 года работал диктором на радио. За свою жизнь исполнил более 200 ролей в индийских фильмах. Прославился благодаря сотрудничеству с индийским режиссером Сатьяджитом Раем, лаурета премии «Оскар». Известен благодаря таким картинам как «Мир Апу», «Богиня», «Снова в лесу», «Чарулота» и «Трус».

    «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: кино актер Индия умер
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