Беременная Эмили Ратаковски похвасталась «новым телом» (фото)

Беременная звезда полюбовалась изменениями фигуры

29-летняя модель Эмили Ратаковски рассекретила свое интересное положение в начале недели. Эмили ждет первенца от мужа – продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Грядущее пополнение в семье осчастливило Ратаковски. Актриса искренне наслаждается подготовкой к материнству.

Эмили не стала отказываться от смелых аутфитов на время беременности. Девушка подбирает наряды, подчеркивающие ее округлившийся животик. Звезда примерила яркий образ из собственной коллекции Inamorata. Ратаковски позировала в полупрозрачном кроп-топе и брюках такой же расцветки.

«Мое новое тело», — назвала серию снимков артистка.

Поклонники бурно отреагировали на кадры Эмили. «Я одержим твоей красотой», «Невероятно сексуальная», «Огонь!», «Ты будешь лучшей мамой», «Хороша в любой форме», «Худышка с животиком!», «Хочется поскорее увидеть малыша!», «Чувствую, что будет мальчик!» - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.