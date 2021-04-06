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    Умер нобелевский лауреат Роберт Манделл, которого называли «отцом евро». Что о нем известно

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    Знаменитый канадский экономист, лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл - Умер нобелевский лауреат Роберт Манделл, которого называли «отцом евро». Что о нем известно
    Знаменитый канадский экономист, лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл

    В последние годы жизни уроженец города Кингстона в Онтарио жил в Италии

    В итальянском регионе Тоскана в возрасте 88 лет скончался знаменитый канадский экономист, лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл. Об этом сообщили Bloomberg и Forbes.

    Манделла называли «отцом евро» за то, что он создал теоретическую основу для введения единой валюты на территории Европы. С 1960-х годов он поддерживал идею экономического союза европейских стран.

    В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон. С 1974 года и до своей смерти он был профессором Колумбийского университета.

    В течение своей долгой карьеры Манделл сотрудничал с ООН, Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также был консультантом правительств США, Канады, Китая и стран Латинской Америки.

    В последние годы жизни уроженец города Кингстона в Онтарио жил в Италии. Долгое время он прожил в США — он учился в Вашингтонском университете и МИТ, а позднее преподавал в Стэнфорде и Чикаго.

    Именем Манделла, а также его коллеги Маркуса Флеминга названа макроэкономическая модель открытой экономики для малых стран, таких как Бельгия и Швейцарии. Она известна в экономической науке как «модель Манделла-Флеминга».

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    Теги: знаменитости умер
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