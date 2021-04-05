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    Украинская блогерша, которую изнасиловали в Москве, заявила, что хочет «сдохнуть» в России

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    Украинская актриса Лиза Василенко - Украинская блогерша, которую изнасиловали в Москве, заявила, что хочет «сдохнуть» в России
    Украинская актриса Лиза Василенко

    Девушка сделала скандальное заявление

    Звезда сериала «Школа», украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко, переехала в Россию и сравнила условия жизни в Москве и Киеве.

    По словам Василенко, жизнь в двух столицах различается как небо и земля. «Когда со мной случается какая-то ерунда, я всегда думаю, что всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине», — заявила блогерша в интервью YouTube-каналу «Пушка».

    Также Лиза Василенко впервые рассказала, как ее изнасиловали в 17 лет. Инцидент произошел в Москве. Там Лиза попала в компанию эскортниц. На дне рождении одной из них Василенко что-то подсыпали в коктейль.

    «У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало — я сижу, пью, конец — меня тр*хает жирный дед. Меня изнасиловали. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти ... Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит это впервые», — сказала со слезами на глазах Лиза.

    Артистка вспоминает, что она плакала, кричала, насильник встал, он, по словам Лизы, находился под действием каких-то тяжелых препаратов. Мужчина разбил телефон Василенко, а она успела голой выбежать на улицу.

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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