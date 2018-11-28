Умер создатель анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны»



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Стивен Хилленберг Без Табу

Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет

По информации западных СМИ, причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз.

Диагноз Хилленбергу поставили еще в марте прошлого года.

«Стив наполнил сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» уникальным чувством юмора и наивностью, что принесло радость целым поколениям детей и семьям во всем мире, - прокомментировал утрату телеканал Nickelodeon, который транслировал мультсериал про Губку Боба.

Первый эпизод мультсериала про Губку Боба вышел в 1999 году. На сегодняшний день существует 250 серий мультсериала. Произведение получило широкую популярность и было переведено на 60 языков мира.

В связи со смертью Хилленберга в соцсетях активно постят соболезнования вместе с гифками, на которых плачет Губко Боб.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине