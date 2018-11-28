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    Жизнь

    Умер создатель анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны»

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    <span>Стивен Хилленберг&nbsp;</span> - Умер создатель анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны»
    Стивен Хилленберг 
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    Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет

    По информации западных СМИ, причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз.

    Диагноз Хилленбергу поставили еще в марте прошлого года.

    «Стив наполнил сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» уникальным чувством юмора и наивностью, что принесло радость целым поколениям детей и семьям во всем мире, - прокомментировал утрату телеканал Nickelodeon, который транслировал мультсериал про Губку Боба.

    Первый эпизод мультсериала про Губку Боба вышел в 1999 году. На сегодняшний день существует 250 серий мультсериала. Произведение получило широкую популярность и было переведено на 60 языков мира.

    В связи со смертью Хилленберга в соцсетях активно постят соболезнования вместе с гифками, на которых плачет Губко Боб.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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