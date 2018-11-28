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    Шоу-биз

    Слава Каминская порассуждала об отношениях с мужчиной в сети

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    Слава Каминская - Слава Каминская порассуждала об отношениях с мужчиной в сети
    Слава Каминская

    Певица отметила, что ее опыт не панацея

    Солистка популярного украинского музыкального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская дала поклонникам советы об отношениях.

    На своей странице в Instagram певица сообщила, что ее часто спрашивают в личных сообщениях, как поступить в той или иной ситуации. При этом она призвала не ориентироваться на ее опыт, ведь все мы разные.

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    «Часто в Директ мне приходят сообщения с вопросами как вам поступить в отношениях с мужчиной/мужем. Девочки, мой опыт не панацея) и мне кажется, что нет универсального рецепта построения отношений, потому что все мы очень разные, что хорошо для одной пары - недопустимо для другой. И наоборот. Но что хочу сказать наверняка: не смотрите по сторонам, а смотрите вглубь себя. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, чего хотите именно вы. Делайте то, что вас наполняет, развивает, вдохновляет и от чего вы становитесь чуточку счастливее. Только вы выбираете, какой будет ваша жизнь!» - написала Каминская.

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    Слава Каминская порассуждала об отношениях с мужчиной в сети
    Слава Каминская порассуждала об отношениях с мужчиной в сети
    Слава Каминская порассуждала об отношениях с мужчиной в сети
    Слава Каминская порассуждала об отношениях с мужчиной в сети
    Слава Каминская порассуждала об отношениях с мужчиной в сети
    Слава Каминская порассуждала об отношениях с мужчиной в сети
    Слава Каминская порассуждала об отношениях с мужчиной в сети
    Немного «отфотошопила» себя Каминская

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