Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»



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18-летняя Билли Айлиш впервые вышла на сцену церемонии вручения премии «Оскар»

Певица осталась не в восторге от своего перфоманса

На церемонии вручения премии «Оскар» 18-летняя Билли Айлиш Билли вместе со своим братом исполнила легендарную композицию группы Beatles «Yesterday». Девушка посвятила трек всем звездам, которые недавно ушли из жизни, включая Кирка Дугласа и Коби Брайанта.

Зрительный зал с восторгом встретил исполнение юной певицы, но сама она раскритиковала свой номер. «Мне было плохо во время выступления на «Оскаре», меня тошнило, поэтому я провалила песню. Это было ужасно. На этой церемонии были «не мои люди», - поделилась Билли в интервью New Music Daily.

Исполнительница отметила, что на «Грэмми» чувствовала себя более комфортно. В зале тоже были музыканты, и со многими из них девушка уже была знакома.