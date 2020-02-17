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    Шоу-биз

    Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»

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    <p>18-летняя Билли Айлиш впервые вышла на сцену церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;</p> <div></div> - Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»

    18-летняя Билли Айлиш впервые вышла на сцену церемонии вручения премии «Оскар»

    Певица осталась не в восторге от своего перфоманса

    На церемонии вручения премии «Оскар» 18-летняя Билли Айлиш Билли вместе со своим братом исполнила легендарную композицию группы Beatles «Yesterday». Девушка посвятила трек всем звездам, которые недавно ушли из жизни, включая Кирка Дугласа и Коби Брайанта.

    Зрительный зал с восторгом встретил исполнение юной певицы, но сама она раскритиковала свой номер. «Мне было плохо во время выступления на «Оскаре», меня тошнило, поэтому я провалила песню. Это было ужасно. На этой церемонии были «не мои люди», - поделилась Билли в интервью New Music Daily.

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    Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»
    Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»
    Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»
    Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»
    Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»
    Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»
    Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»
    Билли Айлиш о своем выступлении на «Оскаре»: «Меня тошнило»

    Исполнительница отметила, что на «Грэмми» чувствовала себя более комфортно. В зале тоже были музыканты, и со многими из них девушка уже была знакома.

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    знаменитости певица шоу-бизнес Билли Айлиш
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