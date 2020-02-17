Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пока в сети обсуждают изменения ее фигуры, Адель записала новый альбом Фото: instagram.com/adele/

Последний альбом артистки с мировым хитом Hello был выпущен пять лет назад

В последнее время певица и обладательница «Грэмми» Адель не сходит с информационных таблоидов, приводя поклонников в удивление сначала новостью о разводе, а потом своим стремительным похудением (по информации СМИ, артистке удалось сбросить 45 килограмм).

И пока в Сети обсуждают изменения ее фигуры, Адель решила еще подлить масла в огонь и сделала то, чего все так долго ждали, - анонсировала новый альбом.

Вчера певица побывала на свадьбе подруги, где за праздничным столом под бурные аплодисменты объявила, что новой пластинке быть, причем уже в сентябре этого года. Последний альбом артистки с мировым хитом Hello был выпущен пять лет назад.