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    Шоу-биз

    Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет

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    Пока в сети обсуждают изменения ее фигуры, Адель записала новый альбом - Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет
    Пока в сети обсуждают изменения ее фигуры, Адель записала новый альбом
    Фото: instagram.com/adele/

    Последний альбом артистки с мировым хитом Hello был выпущен пять лет назад

    В последнее время певица и обладательница «Грэмми» Адель не сходит с информационных таблоидов, приводя поклонников в удивление сначала новостью о разводе, а потом своим стремительным похудением (по информации СМИ, артистке удалось сбросить 45 килограмм).

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    Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет
    Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет
    Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет
    Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет
    Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет
    Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет
    Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет
    Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет

    И пока в Сети обсуждают изменения ее фигуры, Адель решила еще подлить масла в огонь и сделала то, чего все так долго ждали, - анонсировала новый альбом.

    Вчера певица побывала на свадьбе подруги, где за праздничным столом под бурные аплодисменты объявила, что новой пластинке быть, причем уже в сентябре этого года. Последний альбом артистки с мировым хитом Hello был выпущен пять лет назад.

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