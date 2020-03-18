Умерла известный украинский дизайнер



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Нателла Надеждина умерла утром 18 марта Фото: facebook.com/Natellanadezdina

Причина смерти Нателла Надеждиной - онкология

Сегодня утром украинский дизайнер и владелица популярного бренда Nadezdina Нателла Надеждина умерла от рака.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее подруга, звездный тренер Ксения Литвинова

«Нателла ушла от нас рано утром ... Передала всем спасибо за заботу. Попросила похоронить ее красивой и красиво. Недорого, но красиво. Я сейчас не могу написать вам, какой она была, но обязательно напишу ее историю и вы ее полюбите еще больше. Рак - это вирус, который многим даже не дает шанса. При любых финансовых возможностях и в любом возрасте. Я сегодня приму решение о благотворительноv марафонt 21 марта. Я надеюсь, что смогу это воплотить в жизнь и показать вам коллекцию, сделанную ее руками. Последнюю ... Любимая Волшебница, Нателла Надеждина, я знаю, что ты этого очень хочешь », - написала Литвинова.

Сама же Нателла Надеждина 14 февраля в Facebook оставила такую запись:

«Я сейчас в самых надежных руках. Это мой муж - Виталий Онищенко. Это мой доктор - Неспрядько Сергей Валерьевич. Это мои близкие друзья, что откликнулись и вселяют в меня надежду. За несколько дней было много всего, и я прыгаю через огромный обрыв, собрав все силы и веру, благодаря им. Мне больно и страшно, но я прыгаю! Это мои люди, большинство из них никогда не были знакомы со мной лично, но их колоссальная поддержка расправила мои крылья. Я в надежных руках! В больших, теплых, родных, как в руках мамы. Я справлюсь!».