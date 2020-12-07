Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)

Тиффин дебютировала в кино в 1961 году

Американская актриса Памела Тиффин, звезда итальянских эротических комедий, умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артистка скончалась в больнице Нью-Йорка по естественным причинам.

Тиффин дебютировала в кино в 1961 году, снявшись в картинах «Один, два, три» Билли Уайлдера и «Лето и дым» Питера Гленвилла. За обе работы она была номинирована на премию «Золотой глобус».

Большую часть карьеры артистка снималась в итальянских лентах, таких как «Почти идеальное убийство», «Убей меня поцелуями», «Сегодня, завтра, послезавтра», «Синьора в состоянии принуждения», «Архангел» и «Викинг, пришедший с юга».