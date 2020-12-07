  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)

    • Розсилка
    Американская актриса Памела Тиффин - Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Американская актриса Памела Тиффин

    Тиффин дебютировала в кино в 1961 году

    Американская актриса Памела Тиффин, звезда итальянских эротических комедий, умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    Артистка скончалась в больнице Нью-Йорка по естественным причинам.

    Тиффин дебютировала в кино в 1961 году, снявшись в картинах «Один, два, три» Билли Уайлдера и «Лето и дым» Питера Гленвилла. За обе работы она была номинирована на премию «Золотой глобус».

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)
    Умерла звезда итальянских эротических комедий (фото)

    Большую часть карьеры артистка снималась в итальянских лентах, таких как «Почти идеальное убийство», «Убей меня поцелуями», «Сегодня, завтра, послезавтра», «Синьора в состоянии принуждения», «Архангел» и «Викинг, пришедший с юга».

    Теги: знаменитости кино Золотой глобус шоу-бизнес умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies