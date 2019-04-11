Ушел из жизни солист Национальной оперы Иван Пономаренко

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Прощание с выдающимся оперным певцом состоится 13 апреля в фойе театра в 10:30, в 12:00 - отпевание в Ильинской церкви

Сегодня, 11 апреля, на 74-ми году жизни скончался солист Национальной оперы и народный артист Иван Пономаренко. Об этом сообщается на сайте Национальной оперы.

«Украинское музыкальное искусство потеряло великого певца, с именем которого связана одна из самых ярких страниц современного оперного исполнительства, человека, который свою жизнь, сердце и талант отдал служению искусству», - говорится в сообщении.

В активе певца-баритона - более тридцати партий в классическом репертуаре. Среди которых Мазепа, Евгений Онегин, в одноименных операх Чайковского, Щелкалов в «Борисе Годунове» М. Мусоргского, Скарпиа в опере «Тоска» Дж. Пуччини, Альфио в «Сельской чести» П. Масканьи, сложные и драматические партии вердиевского репертуара: Жермон, Риголетто, Набукко, Амонасро, Ренато в киевских и зарубежных постановках опер «Риголетто», «Набукко», «Аида», «Бал-маскарад».

Также солист преподавал в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского и в Одесской консерватории им. А. Неждановой.

«Пока есть голос - буду петь», - говорил в интервью Иван Пономаренко.

Прощание с художником состоится 13 апреля в фойе театра в 10:30. В 12:00 - отпевание в Ильинской церкви.

Напомним, 9 апреля на 74 году жизни скончался актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк. Он был старшим братом известного актера Богдана Бенюка.