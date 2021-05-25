В Австралии мыши-каннибалы передвигаются на фурах и пугают местных жителей

Нашествие мышей также угрожает сельскохозяйственной отрасли Австралии

Жители Сиднея в панике — на город готовится набег мышей-каннибалов. Миллионы грызунов, поедающих себе подобных, уже заполонили школы, дома и больницы в южных штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. В Сидней мыши могут попасть, передвигаясь на фурах в пластиковых контейнерах для продуктов, пишет Bloomberg. Причиной такого нашествия послужили прошлогодние дожди — в 2020-м выпала двухгодичная норма осадков. Это создало благоприятные условия для размножения мышей.

Нашествие мышей также угрожает сельскохозяйственной отрасли Австралии, собравшей рекордные урожаи в прошлом сезоне. По словам Мэтью Мэддена, председателя комитета по зерновым культурам ассоциации NSW Farmers, некоторые фермеры воздерживаются от посадки озимых культур, опасаясь уничтожения семян грызунами.

Некоторые посевы сорго, собранные ранее в этом году, подверглись значительному повреждению (от 20 до 100% на некоторых полях), сказал Мэдден, добавив, что если зерна, хранившиеся на складах в прошлом году, и не были съедены, то как минимум подверглись загрязнению от мышиного помета. Это привело к дополнительным расходам фермеров на очистку, а в некоторых случаях и к полному отказу от поставок в портах.

Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.