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    В Австралии мыши-каннибалы передвигаются на фурах и пугают местных жителей

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    В Австралии мыши-каннибалы передвигаются на фурах и пугают местных жителей

    Нашествие мышей также угрожает сельскохозяйственной отрасли Австралии

    Жители Сиднея в панике — на город готовится набег мышей-каннибалов. Миллионы грызунов, поедающих себе подобных, уже заполонили школы, дома и больницы в южных штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. В Сидней мыши могут попасть, передвигаясь на фурах в пластиковых контейнерах для продуктов, пишет Bloomberg. Причиной такого нашествия послужили прошлогодние дожди — в 2020-м выпала двухгодичная норма осадков. Это создало благоприятные условия для размножения мышей.

    Нашествие мышей также угрожает сельскохозяйственной отрасли Австралии, собравшей рекордные урожаи в прошлом сезоне. По словам Мэтью Мэддена, председателя комитета по зерновым культурам ассоциации NSW Farmers, некоторые фермеры воздерживаются от посадки озимых культур, опасаясь уничтожения семян грызунами.

    Некоторые посевы сорго, собранные ранее в этом году, подверглись значительному повреждению (от 20 до 100% на некоторых полях), сказал Мэдден, добавив, что если зерна, хранившиеся на складах в прошлом году, и не были съедены, то как минимум подверглись загрязнению от мышиного помета. Это привело к дополнительным расходам фермеров на очистку, а в некоторых случаях и к полному отказу от поставок в портах.

    Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

    Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

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    Теги: животные
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    В Австралии мыши-каннибалы передвигаются на фурах и пугают местных жителей