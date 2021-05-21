  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)

    «Мои кошечки и правда любят друг друга»

    Считается, что коты — крайне независимые животные, которые гуляют сами по себе. Но иногда и котикам нужна дружеская кошачья компания. И хорошо, что многие хозяева не сомневаются и смело заводят сразу двух котов: вдвоем и к ветеринару ездить не так страшно, и за птичками интересней смотреть.

    А счастливый котовладелец получает в два раза больше милых моментов и смешных фотографий своих любимцев!

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)
    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)

    «Недавно взяли котенка, и, кажется, он хорошо вписался в компанию», «Мои коты в восторге от новой стеклянной двери», «Недавно всей семьей пересмотрели «Человека-паука», «Видимо, сцена поцелуя котам особенно запомнилась», «Мои кошечки и правда любят друг друга», «Вдвоем легче запомнить, на какой серии вы остановились», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

    Читайте также: Взорвалась свеча с запахом вагины. На звезду Marvel подали в суд
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)