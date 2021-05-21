Что может быть лучше любимого пушистика? Только два котика сразу (фото)

«Мои кошечки и правда любят друг друга»

Считается, что коты — крайне независимые животные, которые гуляют сами по себе. Но иногда и котикам нужна дружеская кошачья компания. И хорошо, что многие хозяева не сомневаются и смело заводят сразу двух котов: вдвоем и к ветеринару ездить не так страшно, и за птичками интересней смотреть.

А счастливый котовладелец получает в два раза больше милых моментов и смешных фотографий своих любимцев!

«Недавно взяли котенка, и, кажется, он хорошо вписался в компанию», «Мои коты в восторге от новой стеклянной двери», «Недавно всей семьей пересмотрели «Человека-паука», «Видимо, сцена поцелуя котам особенно запомнилась», «Мои кошечки и правда любят друг друга», «Вдвоем легче запомнить, на какой серии вы остановились», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.