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    Жизнь

    В новой Зеландии завершились съемки сериала «Властелин колец»

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    <p>Фото: @filmbayona</p> <div></div> - В новой Зеландии завершились съемки сериала «Властелин колец»

    Фото: @filmbayona

    Съемки стартовали в начале года

    В новой Зеландии завершились съемки сериала Властелин колец по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщает The Independent.

    «Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года», — написал в своем Instagram режиссер сериала Хуан Антонио Байона, выложив фото голых ног на земле. Режиссер также добавил, что ему не терпится вернуться туда вновь.

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    «Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады», — прокомментировал один из актеров, Джед Брофи. По данным издания, сериал должен выйти на экраны в 2021 году.

    Съемки стартовали в начале года, однако из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены приостановить их до сентября.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Netflix удалил все фильмы с участием Джонни Деппа.

    Пользователи твиттера запустили хештеги #JusticeForJohnnyDepp («справедливость для Джонни Деппа») и #bringjohnnyback («верните Джонни назад») с требованием вернуть фильмы с Деппом на Netflix.

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    Теги: кино
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