Netflix удалил все фильмы с участием Джонни Деппа

В твиттере уже запустили хештеги с требованием вернуть картины, но представители Netflix происходящее пока не комментируют

Netflix удалил из своей американской библиотеки фильмы с участием Джонни Деппа, сообщает Geek Buzz. Пользователи твиттера пишут, что фильмы с актером также пропали с австралийской версии сайта.

Представители стримингового сервиса пока не дают официальных комментариев. «Кипопоиск» пишет, что в России фильмы с Деппом все еще доступны на Netflix, например, «Мрачные тени» и «Кокаин». При этом редакторы сервиса ранее заметили сбой в работе стриминг-платформы, во время которого многие картины не загружались, в том числе с участием Деппа.

Пользователи твиттера запустили хештеги #JusticeForJohnnyDepp («справедливость для Джонни Деппа») и #bringjohnnyback («верните Джонни назад») с требованием вернуть фильмы с Деппом на Netflix.

Осенью Джонни Депп проиграл иск о клевете к The Sun из-за материала таблоида о насилии со стороны актера в отношении Эмбер Херд. После этого Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях», его решили заменить Мадсом Миккельсеном. Кроме того, Disney отказалась от камео Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря».