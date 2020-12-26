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    Жизнь

    Netflix удалил все фильмы с участием Джонни Деппа

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    Netflix удалил все фильмы с участием Джонни Деппа

    В твиттере уже запустили хештеги с требованием вернуть картины, но представители Netflix происходящее пока не комментируют

    Netflix удалил из своей американской библиотеки фильмы с участием Джонни Деппа, сообщает Geek Buzz. Пользователи твиттера пишут, что фильмы с актером также пропали с австралийской версии сайта.

    Представители стримингового сервиса пока не дают официальных комментариев. «Кипопоиск» пишет, что в России фильмы с Деппом все еще доступны на Netflix, например, «Мрачные тени» и «Кокаин». При этом редакторы сервиса ранее заметили сбой в работе стриминг-платформы, во время которого многие картины не загружались, в том числе с участием Деппа.

    Пользователи твиттера запустили хештеги #JusticeForJohnnyDepp («справедливость для Джонни Деппа») и #bringjohnnyback («верните Джонни назад») с требованием вернуть фильмы с Деппом на Netflix.

    Осенью Джонни Депп проиграл иск о клевете к The Sun из-за материала таблоида о насилии со стороны актера в отношении Эмбер Херд. После этого Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях», его решили заменить Мадсом Миккельсеном. Кроме того, Disney отказалась от камео Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря».

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    Теги: знаменитости кино
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