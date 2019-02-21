Катерина Бужинская презентовала песню о сильной женщине



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Екатерина Бужинская

Известная певица заставила поклонников по-новому взглянуть на свое творчество

Украинская артистка Катерина Бужинская нашла в себе силы рассказать в новой песне «Ледяная» историю, которая наверняка происходила в тот или иной период времени в жизни каждой женщины в мире.

Именно поэтому артистка решила сделать премьеру и выпустить песню-манифест «Ледяная» о сильной женщине, которая пережила все неурядицы в отношении с мужчиной и стала закаленной, а точнее - ледяной, как поет Катерина Бужинская в своем новом одноименном хите.

В конце зимы Катерина Бужинская своей новой песней «Ледяная» стала в защиту женщин, которым желает оставить несостоявшуюся любовь в холодах, а к весне переродиться и поверить, что даже после измены можно заново полюбить и все-таки найти своего родного и единственного мужчину.

«Те, кто тебя обидели - навсегда останутся на твоей спиной. Ты сейчас не веришь, что ледяная, скоро ты полюбишь снова, и твои ладони наполняться теплым медом страсти и желания. Все это обязательно будет. Просто сейчас ты ледяная, не ощущаешь ничего, но все будет. Скоро. Весной», так прокомментировала премьеру неоднозначной песни Катерина Бужинская.

Кроме того, артистка твердо убеждена, что женщины нуждаются в поддержке и своей новой песней "Ледяная" она сможет поднять боевой дух представительниц прекрасного пола и вселить в них веру в то, как бы ни было больно, но нужно помнить в первую очередь о любви к себе.