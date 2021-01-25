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    Жизнь

    В России покончил с собой известный комик

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    Стендап-комик Александр Шаляпин - В России покончил с собой известный комик
    Стендап-комик Александр Шаляпин

    Александр Шаляпин — актер и стендапер, родился в Люберцах в 1979 году

    В Москве покончил с собой известный российский стендап-комик Александр Шаляпин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

    Отмечается, что тело Шаляпина обнаружила дома его жена. Женщина вызвала скорую. В настоящее время на месте находятся медики и полицейские. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

    Как сообщают российские СМИ, 41-летний комик проживал в квартире на Хорошевском шоссе, где и было обнаружено его тело. Версия о том, что он мог покончить с собой, на данный момент проверяется сотрудниками полиции.

    Александр Шаляпин — актер и стендапер, родился в Люберцах в 1979 году. Известен многим телезрителям как участник Stand Up Show на российском канале ТНТ. В прошлом выступап в КВН и участвовал в шоу пародий «Большая разница» на Первом канале.

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    Теги: знаменитости актер умер
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