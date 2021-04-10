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    Сильвестр Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко

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    Сильвестр Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко

    Украинские боксеры уже много лет являются приятелями голливудского актера

    Звезда «Рокки» Сильвестр Сталлоне собирается снять фильм про братьев Кличко. Звезда Голливуда выступит режиссером и сценаристом проекта.

    Съемки могли начаться еще осенью 2020 года, но из-за пандемии знаменитый кинодеятель отложил их до весны 2022-го. Название картины — «Братья-легенды». Об этом сообщается на сайте Кличко. Там же отмечается, что украинские боксеры давно находятся в приятельских отношениях со Сталлоне, а он, в свою очередь, является большим поклонником спортсменов и не раз посещал их поединки.

    В 2012 году Виталий и Владимир Кличко выступили сопродюссерами мюзикла «Рокки» стоимостью в 15 миллионов долларов, а также разрабатывали боксерские элементы этого шоу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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