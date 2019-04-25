В семье Виктории Бекхэм пополнение



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Виктория Бекхэм Legion Media

45-летняя бизнесвумен поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Их семья стала больше

Виктория Бекхэм рассказала в Instagram о пополнении в семействе. Ее брат Кристиан Адамс и его супруга Эмма в четвертый раз стали родителями.

На свет появилась девочка, которую назвали Табатой. Виктория не смогла не поделиться этим фактом с подписчиками и показала малышку в Instagram. «Поздравляю вас и целую», — адресовала поздравления Виктория брату и его жене.

Виктория тоже является матерью четверых детей. Трех сыновей — Бруклина, Круза, Ромео и дочки по имени Харпер. Недавно знаменитость показала, как она отметила Пасху в окружении семьи и близкой подруги Евы Лонгории. Виктория поделилась снимком, как Харпер играла с кроликом и нянчила малыша Евы.

Джерело: graziamagazine.ru