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    Жизнь

    В семье Виктории Бекхэм пополнение

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    Виктория Бекхэм - В семье Виктории Бекхэм пополнение
    Виктория Бекхэм
    Legion Media

    45-летняя бизнесвумен поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Их семья стала больше

    Виктория Бекхэм рассказала в Instagram о пополнении в семействе. Ее брат Кристиан Адамс и его супруга Эмма в четвертый раз стали родителями.

    На свет появилась девочка, которую назвали Табатой. Виктория не смогла не поделиться этим фактом с подписчиками и показала малышку в Instagram. «Поздравляю вас и целую», — адресовала поздравления Виктория брату и его жене.

    Виктория тоже является матерью четверых детей. Трех сыновей — Бруклина, Круза, Ромео и дочки по имени Харпер. Недавно знаменитость показала, как она отметила Пасху в окружении семьи и близкой подруги Евы Лонгории. Виктория поделилась снимком, как Харпер играла с кроликом и нянчила малыша Евы.

    Джерело: graziamagazine.ru

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