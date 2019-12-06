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    Жизнь

    В сеть слили откровенные фото Меган Маркл в наряде помощницы Санты

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    <p>Британцам показали снимки Меган Марклв пикантном образе а-ля Санта Клаус</p> <div></div> - В сеть слили откровенные фото Меган Маркл в наряде помощницы Санты

    Британцам показали снимки Меган Марклв пикантном образе а-ля Санта Клаус

    Пикантные фото герцогини Сассекской обрадовали британцев

    38-летняя герцогиня Сассекская снова оказалась в центре горячих обсуждений. В сеть попали фрагменты ее появления в студии во время рождественского эфира. Вместе с 25 девушками Меган в откровенном красном коротком платье, отороченном белым мехом, вынесла чемодан. Будущая представительница британской королевской семьи прошла по сцене на пятидюймовых каблуках, держа табличку под номером 24. Праздничная экипировка моделей обошлась организаторам в $13.

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    В сеть слили откровенные фото Меган Маркл в наряде помощницы Санты
    В сеть слили откровенные фото Меган Маркл в наряде помощницы Санты
    В сеть слили откровенные фото Меган Маркл в наряде помощницы Санты
    В сеть слили откровенные фото Меган Маркл в наряде помощницы Санты
    В сеть слили откровенные фото Меган Маркл в наряде помощницы Санты

    Чтобы получить работу, девушки проходили кастинг в купальниках. Продюсеры следили за тем, чтобы они не набрали вес. Перед каждыми съемками девушки подвергались унизительной процедуре взвешивания и замеров, сообщает The Sun.

    Не знающие всех этих подробностей британцы заявили, что откровенные снимки Меган им очень понравились. Многие поклонники королевской семьи заявили, что у них наконец возникло праздничное настроение.

    Известная актриса Дэйзи Ридли встала на защиту герцогини Сассекской, заявив, что британцы ужасно с ней обращаются. Ранее Меган поддержала Хелена Бонем Картер. Она посоветовала ей не обращать внимания на критику. А вот родная семья продолжает «топить» герцогиню. Дядя Меган обрушил на нее очередную порцию обвинений.

     

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