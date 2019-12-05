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    Шоу-биз

    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил

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    <p>По словам модели, ей все время хотелось есть и спортзал не помогал</p> <div></div> - Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил

    По словам модели, ей все время хотелось есть и спортзал не помогал

    Модель сказала, что жалеет о тех советах по похудению, что безумно раздавала окружающим

    32-летняя модель Роза Хантингтон-Уайтли в июне 2017-го родила сына своему жениху, актеру Джейсону Стэтхэму. Мальчика назвали Джек, а молодая мама только недавно призналась, какие эмоции переживала в тот период.

    «К шестому месяцу беременности мой вес вышел из-под контроля. Последние недели перед родами я шаталась по дому обнаженной, потому что одежда на меня не налезала. А то, что я могла натянуть, выглядело ужасно. Когда я родила, то обнаружила, что набрала 25 лишних килограммов. Сначала я решила, что легко их сброшу – похожу в спортзал и готово. Но не тут-то было. Вес не уходил, я чувствовала себя измученной и униженной», – вспоминает девушка.

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    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
    Сексуальная невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил

    Путь к похудению был нелегким. По словам модели, ей все время хотелось есть и спортзал не помогал. Когда сыну исполнилось полгода, Рози перестала кормить грудью, села на жесткую диету и в концов концов вернулась к прежней форме. Но на это ушел год.

    «Раньше я была уверена, что похудеть – легко. И раздавала банальные советы направо и налево. Побывав на месте женщины, которая борется с лишним весом, я все поняла», - рассказала Хантингтон изданию DailyMail и заверила, что теперь не станет никого осуждать.

     

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