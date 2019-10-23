В сети обсуждают скандальный наряд Зеленской в Японии



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Елена Зеленская

Мнения модных критиков разделились

22 октября в Токио состоялся прием у императора Японии Нарухито, на который были приглашены президент Украины Владимир Зеленский с женой. Наряд первой леди вызвал оживленные споры в сети.

Многие пользователи раскритиковал выбор цвета платья заявив, что к императору якобы никто не имеет права приходить в желтом наряде, как это сделала первая леди.

«Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора», - такое мнение распространили в сети.

Также нашлись защитники первой леди. Пользователи отмечают, что запрет на желтую одежду для иностранных гостей – не соответствует действительности, ссылаясь на статью в Википедии и фото одиозных мировых лидеров в желтых нарядах на приеме у японского императора.