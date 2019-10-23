  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В сети обсуждают скандальный наряд Зеленской в Японии

    • Розсилка
    Елена Зеленская - В сети обсуждают скандальный наряд Зеленской в Японии
    Елена Зеленская

    Мнения модных критиков разделились

    22 октября в Токио состоялся прием у императора Японии Нарухито, на который были приглашены президент Украины Владимир Зеленский с женой. Наряд первой леди вызвал оживленные споры в сети.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    instagram.com/olenazelenska_official
    instagram.com/olenazelenska_official

    Многие пользователи раскритиковал выбор цвета платья заявив, что к императору якобы никто не имеет права приходить в желтом наряде, как это сделала первая леди.

    golov

    «Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора», - такое мнение распространили в сети.

    Также нашлись защитники первой леди. Пользователи отмечают, что запрет на желтую одежду для иностранных гостей – не соответствует действительности, ссылаясь на статью в Википедии и фото одиозных мировых лидеров в желтых нарядах на приеме у японского императора.

    screenshot_9_11

     Читайте также: Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)

    первая леди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ