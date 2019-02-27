В сети появились архивные видеозаписи спектаклей Театра Леся Курбаса



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Фото: unsplash / @kilyan_s

Театралы обещает, что коллекция архива обязательно будет пополняться.

Театр имени Леся Курбаса был основан в 1988 году режиссером Владимиром Кучинским и группой молодых актеров. За годы существования они показал десятки успешных спектаклей. Теперь приобщиться к его искусству смогут и люди вне Львова, передает Platfor.ma

В течение последних трех месяцев зрители имели возможность посмотреть видеоретроспективы спектаклей в самом театре. Теперь записи этих постановок доступны на YouTube-канале театра.

Сегодня онлайн уже выложены «Маруся Чурай» по Лине Костенко, «Сны» по Федору Достоевскому, «Между двух сил» по Владимиру Винниченко и «Двор Генриха III» по Александру Дюма (второе действие).



