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    Жизнь

    В сети появились архивные видеозаписи спектаклей Театра Леся Курбаса

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    Фото: unsplash / @kilyan_s <div class="_2HDTU _1c9QY _29Ao0"> <div class="_2LKaU"> <div class="_3LIFq _2Nypu"></div> <div class="_1fC6_"> <div class="_3x_oL _30-Kv _22ere"> <div class="_2Em44 _2KLco"></div> </div> </div> </div> </div> - В сети появились архивные видеозаписи спектаклей Театра Леся Курбаса
    Фото: unsplash / @kilyan_s

    Театралы обещает, что коллекция архива обязательно будет пополняться.

    Театр имени Леся Курбаса был основан в 1988 году режиссером Владимиром Кучинским и группой молодых актеров. За годы существования они показал десятки успешных спектаклей. Теперь приобщиться к его искусству смогут и люди вне Львова, передает Platfor.ma

    В течение последних трех месяцев зрители имели возможность посмотреть видеоретроспективы спектаклей в самом театре. Теперь записи этих постановок доступны на YouTube-канале театра.

    Сегодня онлайн уже выложены «Маруся Чурай» по Лине Костенко, «Сны» по Федору Достоевскому, «Между двух сил» по Владимиру Винниченко и «Двор Генриха III» по Александру Дюма (второе действие).

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    театр искусство
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