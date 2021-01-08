В США бездомный спас животных из горящего приюта (фото)

Теперь Кит — местный герой, который спас жизнь шести собак и десяти кошек

Не требуется много денег, чтобы быть хорошим человеком. Это доказал 53-летний Кит Уолкер из Атланты, США, который не имеет даже крыши над головой. Мужчина вытащил из горящего приюта 16 животных — 10 кошек и шесть собак, хотя даже прибывшие на место пожарные замешкались, опасаясь подходить к испуганным бродяжкам. Поступок мужчины назвали героическим, и теперь он стал местной знаменитостью, пишет Lad Bible.

«Врать не буду, мне было очень страшно. Я боялся надышаться дыма, но Господь привел меня сюда, чтобы я спас этих животных. Если вы любите собак, вы любите всех на свете. Мой пес — самый лучший друг, без которого я бы перед вами сейчас не стоял, поэтому я знал, что я просто обязан спасти этих животных», - Кит Уолкер.

Мужчина хорошо относился к Грейси Хэмлин — владелице приюта, тем более она разрешала песику Кита проводить ночи в тепле и среди друзей. Тем утром бездомный как раз шел за ним, чтобы вывести на прогулку, когда заметил огонь в окнах. Пожар привел здание в плачевное состояние, но удача улыбалась Грейси и ее подопечным. Буквально за пару дней до этого она арендовала другое здание — побольше. И хоть оно было не совсем готово к переезду, животных удалось там комфортно устроить.

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