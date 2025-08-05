У США чоловік придбав два виграшні лотерейні квитки і збагатився на $2 млн

У США чоловік став мільйонером двічі за ніч

Пол Коркоран подумав, що дія першого квитка закінчилась, і поїхав за другим. В результаті обидва виявились виграшними

У штаті Массачусетс, США, Пол Коркоран придбав два виграшні лотерейні білети й за одну ніч збагатився на $2 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Чоловік спочатку придбав квиток на сім розіграшів, але помилково вирішив, що термін дії квитка вже закінчився. Тому він поїхав в сусідній магазин, розташований менш як за 10 хвилин, і придбав другий квиток.

Обидва квитки виявилися виграшними. За кожен з них Коркоран отримав по одному мільйону доларів до вирахування податків. Магазини ж отримають по $10 тис. від лотереї.

За словами Коркорана, він грає одними й тими ж випадковими номерами вже багато років. Чоловік розповів, що ще не вирішив, як використає виграні кошти. Він забрав свій приз у штаб-квартирі лотереї штату Массачусетс.

Видання зазначає, що шанси на виграш джекпоту Powerball становлять 1 до 292,2 млн.

Нагадаємо, у Норвегії понад 41 тис. осіб помилково отримала у додатку міжнародної європейської лотереї Eurojackpot повідомлення про великий виграш. Сума помилкового виграшу у 10 тисяч разів перевищувала реальний. Причиною стало те, що за конвертації сум з євро в норвезькі крони їх не розділили, а помножили на 100.

Раніше безхатько в американському штаті Каліфорнія виграв $1 млн, купивши лотерейний квиток у винному магазині. Шанси на виграш $1 млн з таким квитком становили один до 2 047 423.