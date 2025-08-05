Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У США чоловік придбав два виграшні лотерейні квитки і збагатився на $2 млн

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
У США чоловік став мільйонером двічі за ніч
фото: 24tv.ua

Пол Коркоран подумав, що дія першого квитка закінчилась, і поїхав за другим. В результаті обидва виявились виграшними

У штаті Массачусетс, США, Пол Коркоран придбав два виграшні лотерейні білети й за одну ніч збагатився на $2 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Чоловік спочатку придбав квиток на сім розіграшів, але помилково вирішив, що термін дії квитка вже закінчився. Тому він поїхав в сусідній магазин, розташований менш як за 10 хвилин, і придбав другий квиток.

Обидва квитки виявилися виграшними. За кожен з них Коркоран отримав по одному мільйону доларів до вирахування податків. Магазини ж отримають по $10 тис. від лотереї.

За словами Коркорана, він грає одними й тими ж випадковими номерами вже багато років. Чоловік розповів, що ще не вирішив, як використає виграні кошти. Він забрав свій приз у штаб-квартирі лотереї штату Массачусетс.

Видання зазначає, що шанси на виграш джекпоту Powerball становлять 1 до 292,2 млн.

Нагадаємо, у Норвегії понад 41 тис. осіб помилково отримала у додатку міжнародної європейської лотереї Eurojackpot повідомлення про великий виграш. Сума помилкового виграшу у 10 тисяч разів перевищувала реальний. Причиною стало те, що за конвертації сум з євро в норвезькі крони їх не розділили, а помножили на 100.

Раніше безхатько в американському штаті Каліфорнія виграв $1 млн, купивши лотерейний квиток у винному магазині. Шанси на виграш $1 млн з таким квитком становили один до 2 047 423.

Теги: США лотерея квиток магазин чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Вчені знайшли печатку, що може підтверджувати біблійні передбачення кінця світу
Вчені знайшли печатку, що може підтверджувати біблійні передбачення кінця світу
У США чоловік придбав два виграшні лотерейні квитки і збагатився на $2 млн
У США чоловік придбав два виграшні лотерейні квитки і збагатився на $2 млн
Понад $52 тис. за іграшку: Дуров зробив екстравагантний подарунок коханій
Понад $52 тис. за іграшку: Дуров зробив екстравагантний подарунок коханій
На полі поблизу Павлограда з’явився величезний герб України
На полі поблизу Павлограда з’явився величезний герб України
Відомий режисер розповів, чому його син не виїжджає з окупованого Криму
Відомий режисер розповів, чому його син не виїжджає з окупованого Криму
Нова Зеландія запроваджує плату для туристів за візит до популярних локацій
Нова Зеландія запроваджує плату для туристів за візит до популярних локацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3922
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
2918
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2459
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2325
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua