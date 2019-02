В США девушка арендовала для бездомных 60 гостиничных номеров, чтобы спасти от аномальных морозов

Кэндис Пейн сняла деньги со своей кредитной карты, забронировала комнаты, написала об этом пост в соцсетях, и в итоге помогла 80 бездомным

Жительница Чикаго Кэндис Пейн решила помочь бездомным в период непогоды и арендовала для них гостиничные номера. С помощью добровольцев ей удалось снять 60 номеров для 80 человек. Историю передает CBS News.

За последние дни из-за сильнейших морозов в США погибли более 20 человек, сотни попали в больницы с обморожением. Услышав новости о ледяном циклоне, Кэндис осознала, что людям без крыши над головой придется хуже других, поэтому она сняла со своей кредитной карты деньги и забронировала 20 номеров. Она также написала об этом пост в соцсетях, и в итоге импульсивное решение превратилось в большое доброе дело: помогать вызвались и другие люди, многие прислали пожертвования и еду.

«Возможно, они не знали, что делать или с чего начать, так что я рада, что смогла стать этим связующим звеном», - говорит Пейн.

Candice Payne's selfless act spurred a group to rent 60 hotel rooms to keep homeless people off the streets of Chicago during the historic cold. “Maybe they didn’t know how to or where to start to help, so I’m glad that I was able to be that vehicle.” https://t.co/m7s5WVjgaC pic.twitter.com/Nip4kI8bKh