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    Жизнь

    В США девушка арендовала для бездомных 60 гостиничных номеров, чтобы спасти от аномальных морозов

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    Фото: unsplash / @breakyourboundaries4 - В США девушка арендовала для бездомных 60 гостиничных номеров, чтобы спасти от аномальных морозов
    Фото: unsplash / @breakyourboundaries4

    Кэндис Пейн сняла деньги со своей кредитной карты, забронировала комнаты, написала об этом пост в соцсетях, и в итоге помогла 80 бездомным

    Жительница Чикаго Кэндис Пейн решила помочь бездомным в период непогоды и арендовала для них гостиничные номера. С помощью добровольцев ей удалось снять 60 номеров для 80 человек. Историю передает CBS News.

    За последние дни из-за сильнейших морозов в США погибли более 20 человек, сотни попали в больницы с обморожением. Услышав новости о ледяном циклоне, Кэндис осознала, что людям без крыши над головой придется хуже других, поэтому она сняла со своей кредитной карты деньги и забронировала 20 номеров. Она также написала об этом пост в соцсетях, и в итоге импульсивное решение превратилось в большое доброе дело: помогать вызвались и другие люди, многие прислали пожертвования и еду.

    «Возможно, они не знали, что делать или с чего начать, так что я рада, что смогла стать этим связующим звеном», - говорит Пейн.

    Так от морозов были спасены бездомные, живущие возле шоссе поблизости: им пришлось покинуть свои палатки после взрыва баллона с пропаном, который они использовали в качестве источника тепла. «Мы не получаем такой помощи. В тот момент я очень в этом нуждался, и они появились ровно тогда, когда это было нужно», - рассказал мужчина по имени Джермейн.

    Кэндис и добровольцы не только заплатили за номера, они провели три дня в гостинице, где продолжили помогать бездомным. Они искали им одежду, а также готовили для них, превратив одну из ванных в импровизированную кухню. CBS отмечает, что волонтеры, которых объединила идея Пейн, намерены продолжить совместную работу, чтобы помогать большему количеству людей.

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