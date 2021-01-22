Издеваются. Израильскую модель с самым красивым лицом в мире атаковали хейтеры

Звезда рассказала о своей жизни после обретения славы

19-летняя модель Яэль Шелбия возглавила рейтинг сотни самых привлекательных людей планеты по версии Independent Critics. Полный перечень представили эксперты YouTube-канала TC Candler. Яэль сотрудничает с Versace, Dolce & Gabbana, L’Oreal, Kylie Cosmetics, KKW Beauty, FINNEY mobile. Она призналась, что обретенный титул первой красотки принес ей массу негатива со стороны общественности.

«Меня поддерживают поклонники. Но также я получаю крайне неприятные сообщения. Хейтеры достали, пишут гадости в адрес моей внешности, издеваются. Однако я стараюсь не обращать на них внимания», — отметила инстадива.

Она призналась, что не знала о своем участии в конкурсе. Публичное признание стало приятным сюрпризом в непростой период пандемии. «Это очень волнительно и лестно. Я не знаю, почему они выбрали меня, я думаю, что красота настолько индивидуальна, и все женщины красивы», — подчеркнула израильтянка.

Шелбия обрела ошеломительную популярность в Instagram. Число ее подписчиков превысило 1,2 миллиона человек. Интернет-звезда уверена, что внешность зависит от внутреннего мира. «Я считаю, что красивым человека делают доброта, скромность и, прежде всего, позитив. Когда ты хорошая, это действительно проявляется в твоих глазах, ведь они никогда не лгут», — выразила мнение знаменитость.

«Я выросла в маленьком городке на севере Израиля в религиозной семье, как одна из пяти сестер и братьев. Мы родом из Туниса, и очень сплочены... Я начала работать моделью, когда мне было 16. Это забавная история. Друзья решили, что мне нужно открыть аккаунт в Instagram. Я вначале была против, поэтому они зарегистрировались от моего имени. Затем меня пригласили на фотосет. Остальное – уже история», — цитирует Шелбию The Sun.

Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.