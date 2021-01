Шварценеггер призвал американцев прививаться от Covid-19 фразой из «Терминатора»

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса и призвал других последовать его примеру фразой из фильма «Терминатор-2». Видео своей вакцинации Шварценеггер опубликовал в твиттере.

«Идем со мной, если хочешь жить», — сказал актер после того, как ему сделали прививку.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm