В США запретили эксгумировать тело гангстера Джона Диллинджера ради съемок фильма



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Авторы фильма хотели вскрыть могилу, чтобы проверить теорию о том, что вместо Диллинджера в 1934 году был похоронен его двойник

Могилу Диллинджера планировали вскрыть на один день для съемок документального фильма History Channel

Суд американского штата Индиана запретил эксгумировать тело гангстера Джона Диллинджера, прославившегося в 1930-е годы серией ограблений банков. Его хотели эксгумировать для съемок документального фильма.

Как пишет издание The Indianapolis Star, суд решил, что нельзя проводить эксгумацию без согласия администрации кладбища Краун Хилл, где похоронен гангстер. При этом в суде отметили, что администрация кладбища не обязана предоставлять весомые основания для своего отказа.

Могилу Диллинджера планировали вскрыть на один день для съемок документального фильма History Channel. Тем самым авторы проекта хотели проверить теорию о том, что в могиле Диллинджера на самом деле похоронен другой человек.

В июле 2019 года департамент здравоохранения Индианы разрешил вскрыть могилу. Однако администрация кладбища Краун Хилл выступила против, объяснив это тем, что это угрожает «целостности» кладбища и что не все родственники гангстера согласны на эксгумацию.

Также в ФБР заявили, что настаивают на официальной версии смерти Диллинджера. В результате канал History Channel отказался от идеи документального фильма про гангстера.

В 1930-е годы Джон Диллинджер был «врагом общества номер один» по классификации ФБР. За время своей преступной деятельности он ограбил около 20 банков, а также четыре полицейских отделения, и дважды бежал из тюрьмы. Он даже сделал пластическую операцию, чтобы скрыться от полиции. Но в 1934 году Диллинджера застрелили сотрудники ФБР возле кинотеатра в Чикаго. Ему был 31 год.

Вокруг смерти гангстера до сих пор строят конспирологические теории и догадки. Например, кто-то считает, что полицейские убили двойника, а сам Диллинджер дожил до старости, но подтверждений у этих теорий нет.